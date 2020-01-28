Звезда в лосинах потренировалась у балетного станка

Ани Лорак готовится к новым гастролям: артистка репетирует вместе со своим балетом, чтобы порадовать фанатов не только пением, но и зажигательными танцами. В соцсети Лорак выложила фотографии с репетиции. Певица прекрасно выглядит: стройная талия и округлые формы просто поразили ее поклонников.

"Прям девочка, девочка", "Без макияжа просто девочка. Ну невероятная форма!!!", "Красотка Каролина удачи", "Худышка такая", "Увидела вашу фигуру и закрыла холодильник", "Супер тело", "Какая же у вас идеальная фигура", "Ого, какая стройная королева", "Вы очень сильно изменились за это время, прям не узнать", – написали подписчики на страничке Лорак в Instagram.

Однако чересчур подозрительные подписчики решили, что Ани просто воспользовалась фоторедактором: "С фотошопом переборщила – руки сделала длиннее, чем сама!", "Да ну, не верю", "Голова и руки – больше, чем сама! Опять с фотошопом переборщила!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Однако строгая критика утонула в море любви поклонников Лорак.

Новогодние каникулы Ани Лорак провела в Калифорнии. А до этого певица поразила поклонников пикантным прозрачным платьем, которое она надела без белья.