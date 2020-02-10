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"Китайская пытка": Джанабаева раскрыла секрет вечной молодости

"Китайская пытка": Джанабаева раскрыла секрет вечной молодости
Альбина Джанабаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Методы жены Валерия Меладзе ужаснули особо впечатлительных

Альбина Джанабаева показала свою тренировку. Певица в обтягивающих штанах и узком топе на кадрах занимается на хитроумном тренажере, растягиваясь и отклячивая зад. Некоторые пользователи ужаснулись, назвав упражнения пыткой, другие же восхитились и заявили, что видимо, в этом и есть секрет вечной молодости (орфография и пунктуация сохранены).

"Да вы издеваетесь,хватит,я чувствую себя ущербной после ваших тренировок", "Китайская пытка" "Что это за гимнастика? Как это называется ? Мне очень понравилось как вы красиво и грациозно выполняете упоажнения" "Вечная молодость", – написали они.

Ранее растрепанная Джанабаева пыталась убежать от поклонников на отдыхе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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