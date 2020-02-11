Мужчина перемазал телеведущую кремом прямо на вечеринке

Бурное веселье сняли на кмеру.

Юлия Барановская в своем инстаграм поделилась забавными кадрами. Накануне прошла pre party фестиваля ЖАРА, который состоится в Сочи. Вести музыкальное мероприятие вместе с Юлией будет Константин Тарасюк. На вечеринке они также были вместе и судя по фото, повеселились от души. На нескольких снимках видно, как напарник Барановской берет ее за шею и окунает лицом в кремовый торт. Впрочем, он и сам составил даме компанию.

"А вчера у нас было очень весело – тут не все, еще кое-что в сторис", – написала Юлия.



Перемазанные кремом Барановская и Тарасюк, нимало не смущаясь, продолжили общаться с публикой.

Подписчиков кадры позабавили.

"Супер фотка" "Две первые и две последние фотографии супер!!! Яркие живые" "Ещё и волосы в тортике Точно наверное весело было" "1 и2 фотки,сама рассмеялась", - пишут они.

Ранее Барановская рассказала о прибавлении в семье.