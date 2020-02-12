Знаменитость устроила откровенную фотосессию

Бывшая участница группы "Серебро" Катя Кищук осчастливила поклонников серией пикантных снимков. На них певица предстала почти без одежды.

На некоторых фотографиях артистка запечатлена в одном нижнем белье пастельных оттенков. Из-за цвета оно практически сливается со светлой кожей девушки, создавая впечатление полностью обнаженного тела.

На одном фото Катерина прижалась грудью к стеклянному столу. На другом – эротично выгнулась на стуле.

Неудивительно, что фанаты рассыпались в комплиментах от традиционных "красавица" и "огонь" до признания смелых фото "отдельным видом искусства". А еще в комментариях поклонники признались Кищук в любви, а самый смелый и уверенный в себе предложил выйти замуж.

"Шикарная красотка", "Так и манит", "Очень красивая и сексуальная! Идеал", "Топ", "Че это за соблазн", "Катя как всегда прекрасна", "это потрясающе", "Невероятная", "Господи, помилуй мою душу", – отреагировали на фото подписчики певицы в "Инстаграм".

Напомним, ранее экс-солистка "Серебра" показала выросшую грудь.