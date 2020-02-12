Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Экс-солистка "Серебра" прижалась грудью к прозрачному столу

Экс-солистка "Серебра" прижалась грудью к прозрачному столу
Екатерина Кищук. Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Знаменитость устроила откровенную фотосессию

Бывшая участница группы "Серебро" Катя Кищук осчастливила поклонников серией пикантных снимков. На них певица предстала почти без одежды.

На некоторых фотографиях артистка запечатлена в одном нижнем белье пастельных оттенков. Из-за цвета оно практически сливается со светлой кожей девушки, создавая впечатление полностью обнаженного тела.

На одном фото Катерина прижалась грудью к стеклянному столу. На другом – эротично выгнулась на стуле. 

Неудивительно, что фанаты рассыпались в комплиментах от традиционных "красавица" и "огонь" до признания смелых фото "отдельным видом искусства". А еще в комментариях поклонники признались Кищук в любви, а самый смелый и уверенный в себе предложил выйти замуж.

"Шикарная красотка", "Так и манит", "Очень красивая и сексуальная! Идеал", "Топ", "Че это за соблазн", "Катя как всегда прекрасна", "это потрясающе", "Невероятная", "Господи, помилуй мою душу", – отреагировали на фото подписчики певицы в "Инстаграм".  

Напомним, ранее экс-солистка "Серебра" показала выросшую грудь

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей