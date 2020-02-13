Блогеру Кононенко не понравились комментарии ведущей

Максим Кононенко назвал Ксению Собчак дурой из-за комментария в защиту девушки, ранившей ножом насильника.

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак опубликовала скриншот записи Максима Кононенко. В ней блогер выразил понимание преступнику, который напал на жертву.

"Какая красивая телочка! Я понимаю насильника", – написал Максим Кононенко.

Ксения Собчак раскритиковала слова журналиста, в ответ Кононенко назвал Собчак "редкостной дурой".

Для своих читателей Кононенко пояснил, что позже убрал слово “понимание” и не одобряет поступок мужчины. Блогер пожаловался на плохое самочувствие и признался, что в таком состоянии не надо писать тексты для массовой аудитории, передает "ВЗГЛЯД".

Ранее сообщалось о прекращении уголовного дела в отношении Дарьи Агений. Девушка защищалась от насильника летом 2018 г. и ранила нападавшего ножом для заточки карандашей. Ей предъявили обвинения в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и грозило заключение сроком до 10 лет.

В прошлый четверг стало известно о прекращении дела после 13-месячного расследования.