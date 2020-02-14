Потасовки случались внутри коллектива

Постоянные участники "Уральских пельменей" рассказали о своих драках. Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица сообщили, что ссоры происходили во время подготовки к сценам.

Одно из столкновений, по их словам, произошло в 2000 г., когда Максим Ярица и Сергей Исаев репетировали пародию на группу "Чайф". В одной из шуток звучало слово "козел", которое Сергей Исаев начал повторять. Это задело Масима Ярицу – и парни подрались.

Второй случай юмористы также вспомнили в эфире программы "Вечерний Ургант". Исаев рассказал, что резиденты не могли выбрать, кто будет свидетелем на свадьбе Дмитрия Брекоткина, и подрались за эту роль. После того как мать жениха увидела сцену, участники ответили, что это репетиция конкурса, отмечает издание URA.RU.