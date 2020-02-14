Собчак прикрыла голую грудь чужими руками
Тележурналист и блогер Ксения Собчак поздравила всех влюбленных пикантной валентинкой. Как известно, блондинка в шоколаде обожает эпатировать публику.
Вот и 14 февраля вместо традиционной открытки в форме сердца она опубликовала в "Инстаграм" откровенное фото. К поздравлению Ксении Анатольевны присоединились еще две блондинки, в том числе Наталья Ионова, больше известная как певица Глюкоза.
Три грации устроились на побережье. За их спинами виднеется заходящее за горизонт солнце. Однако вовсе не природное очарование бросается в глаза зрителям, а светские львицы топлес. Центральное место на жарком снимке занимает экс-кандидат в президенты. Она держит в ладонях груди своих соседок, прикрывая при этом самые интересные места. Девушки по краям также обхватывают бюст Ксении своими руками.
“Отчаянные и отчаявшиеся”, – так назвала полное страсти и огня фото Собчак.
Подписчики бывшей ведущей "Дома-2" разделились на три лагеря: одни пришли в восторг, восхитившись смелостью Ксении Анатольевны, вторые – осудили за чрезмерную откровенность, третьи – рассмотрели в деталях изображение, сравнили женские прелести и нашли изъяны.
"Огнище", "Впечатляюще", "Вот это фото! Супер", "Какая красота", "Классная фотка", "Смело так", "Хорооооошая валентинка", "Уууххх! Горячооо!", "Куда катится мир", "Не православно", "У Ксении самая красивая грудь. Натуральная", "У Глюкозы самые крутые", "Собчак самая страшная", "Куда делась одна грудь", "Одна грудь убежала", – отреагировали на фото пользователи Сети.
Напомним, ранее Ксения Анатольевна подверглась критике со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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