Представитель МИД России разочарована новой программой журналистки

Мария Захарова высказала свое мнение по поводу передачи "Док-Ток", которую ведет Ксения Собчак. В разговоре с Тиной Канделаки дипломат отметила, что не смогла смотреть новое шоу, где разбираются в громких скандалах, а также заявила, что никогда не придет в студию этой программы.

Представитель МИД РФ добавила, что любит ходить только к интересным и умным людям, которых уважает. А ведущая "Док-Ток" к таким не относится.

"Я, кстати, этого не скрываю. А к людям неинтересным, которых не уважаю, не хожу. Я не могу это смотреть, это просто невозможно смотреть. Я, конечно, пыталась, но не смогла", – высказалась дипломат после эфира на Радио "Комсомольская правда".

Задать вопрос о новом шоу Тина Канделаки, возможно, решила не просто так. Недавно Ксения Собчак резко высказалась о ней на всю страну. В эфире программы "Вечерний Ургант" жена Константина Богомолова заявила, что тело коллеги "выглядит не очень". И та, похоже, нашла способ отомстить блондинке.

В социальных сетях на "Док-Ток" отреагировали негативно. Интернет-пользователи написали, что не смогли досмотреть передачу до конца. Сама журналистка в ответ заявила, что ее шоу рассчитано на умного зрителя.