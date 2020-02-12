Рассчитано на умных: Собчак резко отреагировала на критику зрителей
Триумфального возвращения Ксении Собчак на центральное телевидение, похоже, не произошло. После первого же выпуска журналистку буквально завалили негативными отзывами. Сама она поспешила оправдаться перед разочарованными зрителями, которые выключали передачу через несколько минут просмотра.
Как считает телеведущая, ее передача "Док-Ток" рассчитана только на умных и образованных людей. А критикуют ее те, кто давно не смотрит ТВ, поэтому и отвык от привычного формата.
"Судя по откликам, это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с "документалкой". Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор", – цитирует Ксению Анатольевну URA.RU.
Зрители, посмотревшие премьеру шоу, ожидали, что Собчак представит совершенно новую программу. В итоге они написали,что получилась смесь программы "Пусть и говорят" и "Следствие вели". А также признались, что выключали передачу, потому что она была скучной и затянутой.
"Честно, вообще не зашло. После первых 15 минут выключили. Ощущение было что это та же передача с Гордоном перемешанная с "Пусть говорят", "Выключил через 5 минут", "Декорации в стиле "Пусть говорят", передача тоже. Ваша передача показалась изрядно потертой", "Одно и то же мусолят с канала на канал, передачи хорошие давно закончились", "Я думала, передача новая, это то же что и "Пусть говорят", – написали интернет-пользователи.
До этого растрепанной Ксении Собчак наговорили гадостей.
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