Ненакрашенная телезвезда покривлялась в машине

У Ксении Собчак комплексов нет, что она еще раз доказала, выложив видео без макияжа и укладки. Растрепанная звезда кривлялась перед камерой в машине, снимая себя. Ролик появился в Инстаграм, где подписчики стали унижать журналистку.

Они считают, что такие видео выкладывать на всеобщее обозрение не надо. Некоторые сравнивали телезвезду с бабушкой, чудищем и даже мужчиной.

"Ксюха, ты, конечно, с юмором, но не надо такие видео выкладывать", "Вообще классно и без макияжа. Такая милая растрепка", "Ксюша, в тебя что бес вселился?", "Это еще что за чудище", "Реально страшная", "Бабулька", "На самом деле страшная. На мужика похожа", "Я бы постеснялась на ее месте такое выкладывать", – высказались комментаторы.

Сама телеведущая с юмором относится к своему внешнему виду. "Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь "Технологию", – написала она в Инстаграм.

На естественное видео отреагировал и Максим Виторган. Бывший муж светской львицы заметил, что она "не забыла сделать губки "уточкой".

Поддержать "блондинку в шоколаде" решили многие поклонники. По их мнению, она может позволить себе выглядеть натурально, а главное ее украшение – это чувство юмора и уверенность в себе.

Ранее Ксения Собчак заявила, что у нее коронавирус.