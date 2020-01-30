Жена Константина Богомолова показала личное видео с отдыха

Ксения Собчак опубликовала в Инстаграм ролик, на котором качается в гамаке без лифчика. Оголенную грудь телеведущая прикрыла рукой. Под откровенным видео с пляжа поклонники не скупились на комментарии. Многие отметили, какой счастливой и спокойной выглядит журналистка.

Критики же напомнили ее последнее скандальное высказывание - о том, что она не понимает взрослых женщин, которые выставляют в социальные сети откровенные фото. Подписчики отметили, что сама светская львица поступила именно так.

"Анатольевна без лифчика?", "После 40 нельзя выставлять голые фото, а ей 40 нет, вот и отрывается девка!", "Ксю подмышку выгуливает, назовем это фото так!", "Голая и счастливая, мне нравится", "Такая вроде душечка. Пока лежит и никого не трогает", "Ксюша... такая домашняя на этом видео", "Посмотрела это видео и увидела другую Ксению! Милую, спокойную и даже немного беззащитную!", "Так подозреваю, что Ксюша голенькая в гамаке?" – прокомментировали ролик в Инстаграм.

До этого жаркий снимок с телеведущей опубликовал ее муж - Константин Богомолов. Увидев совместное фото супругов, поклонники, наконец, поверили в искренность их чувств. По мнению интернет-пользователей, с новым мужем журналистка выглядит гораздо счастливее.

До этого Ксении Собчак досталось от поклонников за кривляние перед камерой и фото в купальнике с подругой.