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Беременна от Богомолова?: почему Собчак отказали в работе

Беременна от Богомолова?: почему Собчак отказали в работе
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Слухи об интересном положении телеведущей нашли неожиданное подтверждение

О беременности Ксении Собчак судачат все кому не лень. И многие уверены, что звезда "Дома-2" действительно готовится снова стать мамой. Видимо, поэтому ей и в работе на телевидении отказали.

Сама она это отрицает, но некоторыми высказываниями дает понять обратное. К примеру, не так давно показала один из свадебных подарков – сертификат на бесплатные роды, заявив, что  "обязательно воспользуется" им.

Недавно стало известно, что телеведущую оставили без работы, которую, как сообщалось, она должна была получить в "Пусть говорят". А ранее известная блогерша Лена Миро отметила, что эта программа "подразумевает напряженный график, с которым справиться беременной женщине почти невозможно", и предположила, что Собчак отказались бы брать, узнав о ее интересном положении, несмотря на то что она "продолжает скрывать свой живот" и "публично врет", что не беременна. 

Разговоры о беременности звезды возобновились сразу после новостей о ее скорой свадьбе. Тогда утверждали, что она спешит выйти замуж, так как находится на четвертом месяце.

Сама журналистка всячески отрицает, что выходила замуж "по залету". Но округлившееся тело знаменитости говорит об обратном. То, что скоро у Ксении Собчак родится еще один ребенок, подтвердила и знаменитая сваха Роза Сябитова. Поклонники и ранее подозревали светскую львицу в беременности из-за фото, на которых у нее отчетливо был виден увеличившийся живот.

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Полина ДОРОЖКИНА
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