Известная модель знает, как привлечь внимание поклонников

Красотка с выдающимися формами Анастасия Квитко не перестает удивлять поклонников соблазнительными снимками. Фанаты, в свою очередь, не забывают одаривать ее комплиментами и не только.

Так, "русская Кардашьян" опубликовала в своем "Инстаграм" фото, на котором девушка в маленьком черном платье мечтательно присела около двух роскошных букетов роз. Наряд Анастасии подчеркивает ее аппетитную фигуру и оголяет часть бюста, оставляя простор для фантазии каждого зрителя. Создается ощущение, что одежда буквально сползает с груди Квитко.

Подписчики модели оценили ее образ в День всех влюбленных. Снимок собрал более 90 тысяч "лайков" и тысячу с лишним комментариев, в которых поклонники не стеснялись признаваться соблазнительной сердцеедке в любви.

"Такая красивая! Вы не могли бы поделиться, каким видом спорта вы занимаетесь!?! И как питаетесь" , "Ты моя любовь", "Из всех цветов ты самый красивый", "Просто прелесть", "Совершенная красотка", Какому-то парню повезло, что у него есть ты на День святого Валентина", Да, детка, ты красавица", – отреагировали на публикацию фанаты.

Сногсшибательная модель не так часто выкладывает снимки в закрытых нарядах. В ее фотоколлекции гораздо больше изображений в нижнем белье и купальниках. Недавно Квитко поделилась видео в крошечных трусиках.