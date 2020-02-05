Модель засняли в купальнике на пляже

Анастасия Квитко снова похвасталась своими пышными формами. На этот раз россиянка выгнулась у пальмы, демонстрируя оператору ягодицы. На девушке был надет открытый лифчик и крошечные трусы, которые она натянула повыше.

Сначала Квитко всячески крутилась перед камерой, показывая зад, а затем продемонстрировала свою большую грудь – от чего ее подписчики пришил в восторг. За жизнью "русской Кардашьян" в Инстаграм следят более 10 млн. человек со всего света. Многие из них оставляют в Инстаграм Квитко восторженные сообщения.

"Сочная", "Очень красивая", "Невероятная девочка", "Великолепное тело", "Уффф моя душа, какая ты секси", "Прекрасная малышка", "Настюха, ты походу поправилась. За последние пару месяцев", "Вкусненькая", "Прекрасно выглядишь", – прокомментировали сексуальное видео с Анастасией Квитко.

Напомним, 25-летняя россиянка несколько лет назад переехала в США, где стала популярна как модель из-за сходства с американкой Ким Кардашьян. Знаменитости похожи фигурой: у обеих тонкая талия, большая грудь и ягодицы.

Пока Квитко достичь популярности Кардашьян не удается. В Инстаграм за американской звездой следят почти 160 млн. пользователей.