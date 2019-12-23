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"Русская Кардашьян" с трудом удержала пышную грудь в мини-платье

"Русская Кардашьян" с трудом удержала пышную грудь в мини-платье
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Звезда любит гулять без белья

Анастасия Квитко поделилась очередными пикантными фото с многочисленными поклонниками. "Русская Кардашьян" показалась на балконе в Майами в очень коротком ярко-зеленом платье, которое лишь подчеркнуло соблазнительные округлости ее фигуры. Обширное декольте позволило разглядеть грудь модели в разных ракурсах.

Комментаторы привычно пришли в восторг от ослепительных снимков любимой звезды.

"Русская красавица", "Фантастически красивая женщина", "Ты совершенство", "Ты просто красотка", "Прекрасная принцесса", "Такая хорошенькая", "Мне нравится твое платье", "Ты лучше всех", "Тело как испанская гитара", 

написали подписчики Анастасии на ее страничке в Instagram.

Надо заметить, что почитатели Квитко живут в разных уголках Земли. В комментариях комплиментами отметились итальянцы, испанцы, россияне и даже индийцы.

Ранее "русская Кардашьян" прогулялась по пляжу в крошечном желтом купальнике.

Валентина МАЙОРОВА

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