Артистка дважды переживала клиническую смерть

Светлана Рожкова стала одной из самых ярких звезд программы "Аншлаг". На сцене звезда смешила зрителей, а после разбиралась с проблемами со здоровьем.

Первый раз организм дал сбой еще в молодости, когда Рожкова выпила алкоголь на пустой желудок. Спасти будущую звезду врачам удалось чудом – Светлана дважды тогда пережила клиническую смерть.

После звезда "Аншлага" попала под машину. Совершенно неожиданно Светлану сбил автомобиль. От тяжелых травм спасла только толстая одежда.

На этом несчастья в жизни звезды "Аншлага" не закончилось. Впереди ее ждало самое страшное – вердикт врачей, который обещали ей только 1,5 года жизни. С того времени прошло уже 5 лет. Рожкова успешно борется со смертельным заболеванием – билиарным циррозом. Иммунитет Светланы сам атакует печень.

"Длительное дорогостоящее лечение. Друзья, в том числе и коллеги по "Аншлагу", предложили финансовую помощь. Но денег пока хватает. Рядом семья", – поделилась она в разговоре с Борисом Корчевниковым на шоу "Судьба человека".

Ранее "Утро" рассказывало о звезде "Аншлага" которая попала в больницу со страшными болями.