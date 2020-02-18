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Появились подробности госпитализации Диброва

Появились подробности госпитализации Диброва
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий "Кто хочет стать миллионером" потерял сознание на публике

Дмитрию Диброву стало плохо в кинотеатре "Октябрь". Шоумена тут же госпитализировали в Боткинскую больницу. Сначала врачи подозревали у него эпилепсию, но диагноз не подтвердился. Как отшутился тележурналист, причиной недомогания стала старость.

"В 60 лет подобное может случиться с каждым", - сказал он РИА "Новости" после обследования, добавив, что переживать за его здоровье поклонникам не нужно. По словам ведущего, каждый имеет право на обморок. 

Представитель Дмитрия Диброва Табриз Шахиди уточнил, что, когда это произошло, рядом с телеведущим находился Леонид Якубович, которому шоумен выразил особую признательность за проявленную сноровку.

Ведущий "Поля чудес" оказал коллеге первую помощь. Он проконсультировался у Елены Малышевой, сообщает сайт "Комсомольская правда". Когда журналисты издания расспрашивали об этом инциденте Якубовича, Леонид Аркадьевич смущенно ответил, что ничего особенного не сделал. Не раскрыла секретов и Малышева.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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