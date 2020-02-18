Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Русская экс-жена короля Малайзии выдала правду о браке с ним

Русская экс-жена короля Малайзии выдала правду о браке с ним
Оксана Воеводина. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
"Мисс Москва" узнала о другой женщине своего возлюбленного после свадьбы

Оксана Воеводина была не единственной женой короля Малайзии Мухаммада V. Это выяснилось спустя два дня после бракосочетания. О семейной жизни она рассказала в эфире Первого канала.

Шокирующая правда всплыла случайно, когда супруга ответила на входящий звонок королю. По ее словам, истеричный женский голос прокричал, чтобы девушка никогда больше не брала телефон ее мужа. Мухаммад V признался, что общается с бывшей, но только чтобы уладить финансовые вопросы – ему нужно продать недвижимость.

Муж уверял Воеводину, что она – его первая жена, но это оказалось не так, заявила "Мисс Москва – 2015". По ее словам, в качестве доказательства малайзийский король даже предоставлял ей особый брачный сертификат. В программе "Док-ток" девушка призналась: она верила, что останется для супруга единственной.

Теперь, Оксане, по ее же словам, приходится носить с собой оружие и скрываться из-за поступающих анонимных угроз. Воеводина считает, что делает это не ее бывший, а кто-то из королевской семьи.

Пышная свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 г., однако уже через два месяца король отрекся от престола и бросил беременную жену. После рождения сына, которого монарх не признал, супруги подали на развод.

Ранее "Мисс Москва" рассказала, что ей пришлось сбежать из Москвы из опасений за ее ребенка.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей