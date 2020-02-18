"Мисс Москва" узнала о другой женщине своего возлюбленного после свадьбы

Оксана Воеводина была не единственной женой короля Малайзии Мухаммада V. Это выяснилось спустя два дня после бракосочетания. О семейной жизни она рассказала в эфире Первого канала.

Шокирующая правда всплыла случайно, когда супруга ответила на входящий звонок королю. По ее словам, истеричный женский голос прокричал, чтобы девушка никогда больше не брала телефон ее мужа. Мухаммад V признался, что общается с бывшей, но только чтобы уладить финансовые вопросы – ему нужно продать недвижимость.

Муж уверял Воеводину, что она – его первая жена, но это оказалось не так, заявила "Мисс Москва – 2015". По ее словам, в качестве доказательства малайзийский король даже предоставлял ей особый брачный сертификат. В программе "Док-ток" девушка призналась: она верила, что останется для супруга единственной.

Теперь, Оксане, по ее же словам, приходится носить с собой оружие и скрываться из-за поступающих анонимных угроз. Воеводина считает, что делает это не ее бывший, а кто-то из королевской семьи.



Пышная свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 г., однако уже через два месяца король отрекся от престола и бросил беременную жену. После рождения сына, которого монарх не признал, супруги подали на развод.

Ранее "Мисс Москва" рассказала, что ей пришлось сбежать из Москвы из опасений за ее ребенка.