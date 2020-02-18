Артист упал на Красной площади

Владимиру Шевелькову понадобилась помощь медиков после травмы в центре Москвы. Актер и режиссер обратился в одну из столичных больниц после падения на Красной площади.

У артиста установили закрытый перелом лодыжки, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на собственные источники. Актер отказался лечиться в клинике и уехал домой.

Владимир Шевельков наиболее известен по главной роли в фильме 1979 г. "В моей смерти прошу винить Клаву К.".

Он снялся в более чем 40 картинах и срежиссировал 16 фильмов. В 2018 г. Владимир Шевельков получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.



