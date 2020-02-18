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Российский актер попал в больницу

Российский актер попал в больницу
Владимир Шевельков. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
Артист упал на Красной площади

Владимиру Шевелькову понадобилась помощь медиков после травмы в центре Москвы. Актер и режиссер обратился в одну из столичных больниц после падения на Красной площади. 

У артиста установили закрытый перелом лодыжки, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на собственные источники. Актер отказался лечиться в клинике и уехал домой. 

Владимир Шевельков наиболее известен по главной роли в фильме 1979 г. "В моей смерти прошу винить Клаву К.". 

Он снялся в более чем 40 картинах и срежиссировал 16 фильмов. В 2018 г. Владимир Шевельков получил звание заслуженного деятеля искусств РФ.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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