Врачи приняли решение оставить телеведущего под наблюдением

Переживший микроинсульт телеведущий Дмитрий Дибров чувствует себя нормально. Он сейчас находится в стабильном состоянии, рассказала его супруга Полина.

"Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное", – цитирует ее телеканал "360".

Также женщина отметила, что привезла мужу в больницу банджо, в надежде, что он будет "играть и восстанавливаться".

Дмитрию Диброву стало плохо в кинотеатре "Октябрь" 18 февраля. Шоумена увезли в Боткинскую больницу. Сам он, комментируя случившееся, отшутился и связал происшедшее со "старостью".