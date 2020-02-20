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Жена рассказала о состоянии пережившего микроинсульт Диброва

Врачи приняли решение оставить телеведущего под наблюдением

Переживший микроинсульт телеведущий Дмитрий Дибров чувствует себя нормально. Он сейчас находится в стабильном состоянии, рассказала его супруга Полина. 

"Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное", – цитирует ее телеканал "360"

Также женщина отметила, что привезла мужу в больницу банджо, в надежде, что он будет "играть и восстанавливаться". 

Дмитрию Диброву стало плохо в кинотеатре "Октябрь" 18 февраля. Шоумена увезли в Боткинскую больницу.  Сам он, комментируя случившееся, отшутился и связал происшедшее со "старостью". 

Рина КРАСНОВА

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