Звезда обратилась к врачу, чтобы изменить внешность

Ксению Собчак отговорили от операции – скандальная телеведущая собиралась сделать пластику по омоложению лица. Об этом рассказал известный хирург Сергей Блохин после слухов о том, что журналистка подкорректировала внешность.

Светская львица не раз выступала против пластической хирургии, однако недавно ее заметили выходящей из клиники известного специалиста. В Сети сразу решили, что блондинка недовольна своей внешностью. Блохин подтвердил, что Ксения действительно хотела сделать одну из омолаживающих процедур, однако специалист ее отговорил.

"Какая пластическая хирургия? Ей ничего этого не нужно на сегодняшний день", – цитирует StarHit слова звездного специалиста. На своей странице в "Инстаграм" сам Блохин также опубликовал видео, где в беседе с Собчак отметил: в ближайшие несколько лет телеведущей никакие процедуры не понадобятся.

Ранее блондинка признавалась, что слегка изменила свой нос – убрала горбинку. По слухам, она также увеличивала губы, пишет телеграм-канал "НеМалахов". Однако сама светская львица недавно сообщила в соцсети, что категорически против филлеров и прочих процедур. По словам звезды, нет ничего лучше спорта и услуг хорошего косметолога.

Ранее Ксения Собчак стала ведущей ток-шоу на Первом канале. Программу жестко раскритиковали, в том числе и представитель МИД России Мария Захарова.