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Лорак топлес показала вид сзади

Лорак топлес показала вид сзади
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Артистка с полуголой спиной повернулась задом

Ани Лорак снялась на отвесной скале высоко над уровнем моря. На полученных фотографиях она позирует без лифчика, с открытой спиной, прямо над обрывом. Кадрами нового клипа звезда поделилась в "Инстаграм".

На них певица выступила в трех разных образах, объединенных белым цветом. На первом снимке она показана вполоборота в длинной прозрачной накидке, скрывающей остальной наряд. Слева от артистки можно разглядеть съемочную группу.

На втором фото Лорак стоит в полный рост над обрывом. На ней – пиджак и широкие брюки. Третий кадр сделан с того же ракурса, но уже без верхней одежды. Ани повернулась к камере спиной, часть которой была обнажена.

Публикация не оставила равнодушных. Одни подписчики раскритиковали звезду за сходство образов и снимков: "Все стало как-то однотипно", "Приторность Вам не к лицу", "Одно и то же".

А поклонники с нетерпением ждут ее нового клипа. "Талантливая, красавица", "Как всегда безупречна", "Вау, "Королева", "Такая красивая и нежная", "Образы шикарные, как и Вы сама", "Идеально сложенная спина", "Без ума от Вас", "Самая настоящая эстетика! Вами, вашими фото и видео можно любоваться вечно!" – не переставали делать артистке комплименты интернет-пользователи.

К премьере нового клипа Ани Лорак готовится давно. Ранее звезда заинтриговала подписчиков видео со съемок, на котором она задрала рубашку. 

Карина СИРАЗОВА

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