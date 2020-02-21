Тело артиста нашли в его квартире

Николай Тонский скончался в возрасте 51 года. Причины его смерти пока не названы.

Как пишет телеграмм-канал "112", сообщивший о гибели звезды, несколько лет назад актер попал в аварию, после которой не смог восстановиться.

Зрителям актер знаком по фильмам "Особенности русской бани", "Триста лет спустя" и "Шоу-бой".

Ранее ушел из жизни актер из сериала "Улицы разбитых фонарей". Ему было 54 года.