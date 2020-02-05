Известному артисту было 53 года

Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба скончался в Санкт-Петербурге в ночь на 5 февраля. О смерти рассказали в театре "Мастерская", где он служил.

"На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика", – сообщается на странице театра в Facebook. Причина смерти пока не известна.

Сниматься в кино актер начал 1990-е гг., самыми известными его работами стали роли в сериалах "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей" и "Дорожный патруль". Режиссер Сергей Юрский говорил о Бульбе как о гениальном актере. С начала 2000-х артист почти не работал по специальности, лишь иногда репетировал в театре и часто не выходил на связь.

Ранее в Самаре умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин, которому было 48 лет, и народный артист России Игорь Шибанов, также снимавшийся в этом фильме.