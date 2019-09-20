Знаменитости было 75 лет

О смерти народного артиста России Игоря Шибанова сообщил театр, где он работал с 1964 года.

"Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года. О дате и месте прощания с артистом будет объявлено отдельно", - написано на сайте ТЮЗа.

В театре актер сыграл более 90 ролей, также снимался у Алексея Балабанова фильмах "Брат", "Про уродов и людей", "Замок". Зрителям Шибанов запомнился по ролям в сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей". Также актер занимался дубляжем зарубежных фильмов.