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О смерти народного артиста России Игоря Шибанова сообщил театр, где он работал с 1964 года.
"Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года. О дате и месте прощания с артистом будет объявлено отдельно", - написано на сайте ТЮЗа.
В театре актер сыграл более 90 ролей, также снимался у Алексея Балабанова фильмах "Брат", "Про уродов и людей", "Замок". Зрителям Шибанов запомнился по ролям в сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей". Также актер занимался дубляжем зарубежных фильмов.
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