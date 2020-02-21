Дакота прогулялась по лесу в крошечном лифчике
Рита Дакота продолжает делиться с поклонниками пляжными фотографиями – сейчас звезда отдыхает на Бали. На новом опубликованном снимке исполнительница хита "Электричество" позирует в бикини, демонстрируя свое спортивное тело. Фотография певицы появилась на ее странице в "Инстаграм".
Дакота показалась в черном открытом купальнике на фоне банановых листьев. В кадре артистка держится за свои трусы, слегка натянув их наверх, и смотрит в сторону, а грудь звезды едва не вываливалась из лифчика.
В комментариях поклонники Дакоты восхитились ее подтянутым телом, особенно отметив пресс звезды: "Ты идеальна! Всем показываю тебя и говорю, что хочу такую же фигуру как у тебя", "Супер", "Рита классная", "Шикарная", "Пресс зачетный", "Ты можешь хоть на одной фотке быть не сексуальной?", "Рита, Вы огонь", "Какая ты клевая! Особенно животик".
Впрочем, за фото в купальнике звезда оправдалась. По ее словам, она решила опубликовать такой снимок после критики других ее постов, где она рассуждает о духовных практиках. "Ну что за неуверенная в себе девка", – отреагировал на это один из комментаторов. Другие же отметили, что в соцсетях нужно публиковать лишь то, что певица считает нужным, и не обращать внимания на аудиторию.
Ранее Рита Дакота показала свое тело после голодания.
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