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Возлюбленный хитрым способом избавился от Собчак

Возлюбленный хитрым способом избавился от Собчак
Ксения Собчак. Фото:Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-жених телеведущей якобы намерено свел ее с другим мужчиной

Бывший возлюбленный Ксении Собчак Вячеслав Лейбман сам спровоцировал их разрыв. Он попросил специалиста тайно свести блондинку с другим мужчиной, чтобы не жениться на ней. О прошлых отношениях журналистки и бизнесмена рассказал владелец агентства V.I.P.-знакомств Петр Листерман.

По словам телеведущего, в 2002 году Лейбман приехал из Санкт-Петербурга в Москву и объявил о желании порвать с Собчак. "Я разлюбил, не хочу на ней жениться", – вспоминает слова бизнесмена Листерман, отметив, что тот хотел "избавиться" от возлюбленной без скандала.

В те годы Собчак в Москве еще никто не знал, рассказал телеведущий, поэтому бизнесмен попросил его познакомить девушку с женихами, заплатив своднику денег. По словам Листермана, бывший Ксении добавил, что блондинка слишком умна для него.

Благодаря этому начался роман телеведущей с солистом группы "Динамит" Леонидом Нерушенко, утверждает владелец агентства знакомств. "Познакомил их, у них любовь сумасшедшая началась", – рассказал Листерман в шоу "Ходят слухи" на Ютуб.

Роман Лейбмана и Собчак начался в 1999 году, когда девушке было 18 лет. Позже она говорила, что это были ее первые серьезные отношения. По одной из версий, возлюбленные расстались после того, как телеведущая заподозрила бизнесмена в измене с Анастасией Волочковой, что стало причиной многолетней неприязни блондинок друг к другу.

Ранее Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу, чтобы изменить внешность.

Карина СИРАЗОВА

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