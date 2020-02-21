Артист скончался на 98-м году жизни

Актер Борис Лескин ушел из жизни. Он снимался в кино и играл в советских и американских театрах. О смерти Бориса Лескина сообщила на своей странице в "Фейсбук" актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская.

Дарья призналась, что для нее это большая потеря. Она слышала много легенд и смешных историй о Борисе от своего отца, актера Сергея Юрского.

Борис Лескин снялся в 44-х фильмах, среди них: "Республика ШКИД", "12 стульев", "Достояние республики", "Поцелуй вампира" и другие. Актер играл в Большом драматическом театре в Лениграде. В 1980 г. Борис переехал в США и работал в американских постановках. Артист входил в комитет по выдвижению на "Оскар".