Жена Влада Топалова пококетничала на камеру

Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в "Инстаграм" свежим видео. В кадре телеведущая позирует в черном боди, которое эффектно подчеркнуло ее грудь. Фанаты обомлели от красоты звезды шоу "Орел и решка".

"#шмекси", – пошутила Тодоренко, похвалившаяся своим нежным мейкапом и аккуратной укладкой. В ролике артистка подмигивает зрителю и эффектно откидывает голову назад, демонстрируя волнистые волосы.

"Безумно красивая и женственная", "Очаровашечка такая", "Милашка", "Регина классно выглядишь", "Невероятно прекрасная", "Тодоренко крутая штучка!", "Сиси красивые", "Вот можно же и без тонны косметики выглядить очень красиво, молодец", "Шикарная", "Горячая", " Это точно секси-шмекси", – осыпали комплиментами поклонники Тодоренко.

Среди 619 комментариев подписчиков не нашлось ни одного негативного. Многие интернет-пользователи лишились дара речи, глядя на звезду "Орла и решки", и просто оставляли смайлики, выражая таким образом свое восхищение.

Ранее Регина Тодоренко оголила накаченные ягодицы.