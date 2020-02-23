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Цымбалюк-Романовская в мини прилюдно натянула чулки

Цымбалюк-Романовская в мини прилюдно натянула чулки
Фото: Anatoly Lomokhov/ www.globallookpress.com
Светская львица поздравила мужчин с праздником

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поздравила мужчин с 23 Февраля, выложив в своем "Инстаграм"-аккаунте фото в мини-платье и кокетливых черных чулках, сделанное в ГУМе. Звезда отметила, что сильному полу важно уметь защищать слабый, иначе как он справится с обороной родины.

Кроме роскошных чулков Цымбалюк порадовала подписчиков красным платьем и жемчужными бусами. Образ звезды оценили высоко, а мужская половина пользователей еще и поблагодарила ее за теплые слова.

"Какая красотка!!! Правильно! Такую красоту надо защищать!!!", "Спасибо за поздравления", "Замечательные слова!!!", "Виталина, ты восхитительна! Люблю!", – прокомментировали подписчики публикацию.

Недавно Цымбалюк-Романовская порадовала фолловеров еще одним ярким нарядом. Она похвасталась, что участвует в отборе картин для выставки в Италии. К искусству Виталина приобщалась в платье с роскошным декольте и лентой на шеей, с которой аккуратно свисали две вишенки

Полина ЛЕДОВСКИХ

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