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Цымбалюк-Романовская с глубоким декольте показала свои вишенки

Цымбалюк-Романовская с глубоким декольте показала свои вишенки
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Бывшая Джигарханяна приобщилась к прекрасному в соблазнительном наряде

Виталина Цымбалюк-Романовская посетила художественную экспозицию и похвасталась, что участвует в отборе картин для выставки в Италии. Любовалась полотнами киевская пианистка в наряде с глубоким декольте. Образ дополнила ленточка на шее, с которой кокетливо свисали две красные вишенки.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна в сторис своего Инстаграм устроила подписчикам настоящий виртуальный тур, показав несколько картин и сопроводив кадры кратким рассказом.

После разрыва с Прохором Шаляпиным Цымбалюк-Романовская ведет насыщенную жизнь – концерты, интервью, выставки. Не забывает Виталина и о внешности, регулярно посещая салоны красоты. К слову, Шаляпин от бывшей возлюбленной не отстает – недавно он хвастался роскошным отпуском с новой подругой – миллионершей Танечкой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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