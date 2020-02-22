Цымбалюк-Романовская с глубоким декольте показала свои вишенки

Бывшая Джигарханяна приобщилась к прекрасному в соблазнительном наряде

Виталина Цымбалюк-Романовская посетила художественную экспозицию и похвасталась, что участвует в отборе картин для выставки в Италии. Любовалась полотнами киевская пианистка в наряде с глубоким декольте. Образ дополнила ленточка на шее, с которой кокетливо свисали две красные вишенки.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна в сторис своего Инстаграм устроила подписчикам настоящий виртуальный тур, показав несколько картин и сопроводив кадры кратким рассказом.

После разрыва с Прохором Шаляпиным Цымбалюк-Романовская ведет насыщенную жизнь – концерты, интервью, выставки. Не забывает Виталина и о внешности, регулярно посещая салоны красоты. К слову, Шаляпин от бывшей возлюбленной не отстает – недавно он хвастался роскошным отпуском с новой подругой – миллионершей Танечкой.