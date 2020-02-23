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Звезда "Универа" в золотых трусах попросила ее защитить

Звезда "Универа" в золотых трусах попросила ее защитить
Фото: Natalia Shakhanova/ www.globallookpress.com
Актриса обратилась к мужчинам с Мальдив

Актриса Наталия Рудова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, разместив в "Инстаграм" фото в золотом бикини. Она попросила сильную половина человечества защищать женщин.

"С праздником, мальчики. Защищайте нас, пожалуйста. И помните: даже самые сильные девочки в мире – самые хрупкие существа", – обратилась актриса к подписчикам.

На поздравление звезды откликнулись подписчики мужского пола.

"Спасибо, красавица, шикарная фигурка", "Будем стараться...", "Нет ничего лучше естественной красоты", – написали пользователи "Инстаграма".

Среди комментаторов оказалась и исполнительница Рита Дакота. Она в шутливой форме предложила Рудовой пожениться.

Наталия Рудова часто демонстрирует свои отличные формы в социальных сетях. Недавно она выложила фото, где прижимается грудью к стеклянному бортику бассейна. Один из фоловеров отметил, что девушке надо быть скромнее. "Тебе надо, ты и будь", – резко отреагировала звезда на замечание.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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