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Звезда "Универа" прижалась обнаженной грудью к стеклу

Известная актриса прижалась обнаженной грудью к стеклу
Наталья Рудова. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Блондинка показалась в откровенном купальнике с огромным вырезом

Наталья Рудова поделилась в соцсети эффектным фото. Звезда "Универа" показала идеальную фигуру, прижавшись грудью к стеклянному бортику бассейна. 

"Надо быть чуть скромнее", – отметил один из комментаторов под снимком на ее странице в Инстаграм. На что актриса ответила: "Тебе надо, ты и будь".

Остальные поддержали блондинку: "Наташка, ты лучшая", "Есть шикарная фигура, почему бы и нет?!", "А мне даже очень нравится!", "Ее страничка, что хочет, то и выставляет", "Вызывайте пожарных, потому что я – огонь", "Человек-секс", "Натали, ты, как всегда, шикарна", "Обворожительная девочка!!!".

Звезда "Универа" по праву гордится своей фигурой и не стесняется демонстрировать ее поклонникам. Наталья Рудова регулярно делится в соцсетях откровенными фотографиями и всегда получает множество комплиментов после публикации своих пляжных снимков.

Валентина МАЙОРОВА

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