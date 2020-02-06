Блондинка показалась в откровенном купальнике с огромным вырезом

Наталья Рудова поделилась в соцсети эффектным фото. Звезда "Универа" показала идеальную фигуру, прижавшись грудью к стеклянному бортику бассейна.

"Надо быть чуть скромнее", – отметил один из комментаторов под снимком на ее странице в Инстаграм. На что актриса ответила: "Тебе надо, ты и будь".

Остальные поддержали блондинку: "Наташка, ты лучшая", "Есть шикарная фигура, почему бы и нет?!", "А мне даже очень нравится!", "Ее страничка, что хочет, то и выставляет", "Вызывайте пожарных, потому что я – огонь", "Человек-секс", "Натали, ты, как всегда, шикарна", "Обворожительная девочка!!!".

Звезда "Универа" по праву гордится своей фигурой и не стесняется демонстрировать ее поклонникам. Наталья Рудова регулярно делится в соцсетях откровенными фотографиями и всегда получает множество комплиментов после публикации своих пляжных снимков.