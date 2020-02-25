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Босая Волочкова поскакала с голым задом

Босая Волочкова поскакала с голым задом
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина прыгала по залу в одном нижнем белье, разбрасывая ноги в стороны

Похудевшая Анастасия Волочкова бурно радовалась окончанию репетиции. Танцовщица записала веселое видео, где показала подписчикам, как наслаждается отдыхом.

В "Инстаграм" она опубликовала ролик, на котором, сняв пуанты с натруженных забинтованных ног, размахивает ими и при этом скачет по спортзалу, выбрасывая ноги в стороны. Фигуру Волочкова показала во всей красе – на ней было лишь светлое боди, оголяющее ягодицы.

"Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп. Я очень трудолюбивый человек с детства. Важно жить на позитиве, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им, что и делаю я", – написала Анастасия на своей странице.

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Моя самая любимая и драгоценная обувь в жизни-это пуанты.🙏 После репетиции приятно снять их и освободить натруженные ножки с чувством выполненного долга.😊 Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп😂 Я очень трудолюбивый человек с детства. Важно жить на позитиве, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им, что и делаю я.😊 Хорошего дня! А мы в Лобню на спектакль наш. "Балерина в зазеркалье цирка".💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #зима #спорт #enjoy

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Волочкову без лифчика прикрыли шубой с чужого плеча.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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