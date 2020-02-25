Балерина прыгала по залу в одном нижнем белье, разбрасывая ноги в стороны

Похудевшая Анастасия Волочкова бурно радовалась окончанию репетиции. Танцовщица записала веселое видео, где показала подписчикам, как наслаждается отдыхом.

В "Инстаграм" она опубликовала ролик, на котором, сняв пуанты с натруженных забинтованных ног, размахивает ими и при этом скачет по спортзалу, выбрасывая ноги в стороны. Фигуру Волочкова показала во всей красе – на ней было лишь светлое боди, оголяющее ягодицы.

"Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп. Я очень трудолюбивый человек с детства. Важно жить на позитиве, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им, что и делаю я", – написала Анастасия на своей странице.

Ранее Волочкову без лифчика прикрыли шубой с чужого плеча.