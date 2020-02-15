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Забыла одежду в баре: Волочкову без лифчика прикрыли шубой с чужого плеча

Забыла одежду в баре: Волочкову без лифчика прикрыли шубой с чужого плеча
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Балерина оказалась в неловкой ситуации

Эпатажная Анастасия Волочкова судя по всему, с размахом отметила День Святого Валентина. На странице в Инстаграм звезда похвасталась подарком и рассказала, как ее завалили цветами. А после неожиданно показала любимого мужчину. Им оказался Никита Джигурда.

"My love!❤️ Никита", – подписала она один из кадров.

Волочкова выложила целый фоторепортаж, где позирует рядом с брутальным артистом в прозрачном платье без лифчика. Судя по снимкам, Настя приняла его в своем роскошном доме, а после парочка отправилась в бар, где и случился конфуз – Анастасия забыла свою верхнюю одежду. На одном из фото Волочкова стоит в шубе Джигурды, прижимаясь к нему.

"От волнения забыла шубку свою", – призналась она.

Ранее Волочкова забралась в шкаф на репетиции.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Зачем нам показывать, как деградирует наша балярина? Лично для меня слушать и видеть ее противно. Совсем из ума выжила? На кладбище пора? Ей там самое место!! Тошниловка
Гость
Ответить
Зачем нам показывать, как деградирует наша балярина? Лично для меня видеть и слушать ее противно. Совсем из ума выжила? На кладбище пора!! Там ей самое место
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