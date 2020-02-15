Балерина оказалась в неловкой ситуации

Эпатажная Анастасия Волочкова судя по всему, с размахом отметила День Святого Валентина. На странице в Инстаграм звезда похвасталась подарком и рассказала, как ее завалили цветами. А после неожиданно показала любимого мужчину. Им оказался Никита Джигурда.

"My love!❤️ Никита", – подписала она один из кадров.

Волочкова выложила целый фоторепортаж, где позирует рядом с брутальным артистом в прозрачном платье без лифчика. Судя по снимкам, Настя приняла его в своем роскошном доме, а после парочка отправилась в бар, где и случился конфуз – Анастасия забыла свою верхнюю одежду. На одном из фото Волочкова стоит в шубе Джигурды, прижимаясь к нему.

"От волнения забыла шубку свою", – призналась она.

Ранее Волочкова забралась в шкаф на репетиции.