"Хорошо хоть прикрылась": Волочкова обмоталась полотенцем
Анастасии Волочковой преподнесли сюрприз. На опубликованном в Инстаграм видео танцовщицу застали врасплох – ее помощница артистки по дому Лола вернулась из роддома раньше времени, да еще и с букетом красных роз для звезды. Однако подписчики не разделили радость артистки от неожиданной встречи и раскритиковали ее.
В кадре балерина предстала в одном полотенце, которое едва прикрывало интимные места, и рассказала, что ее домработница вернулась неожиданно для всех. "Вот это любовь", – отметила знаменитость, расстроившись, что не успела подготовиться к приезду помощницы, ведь собиралась забрать ее из больницы. "А говорила встречать из роддома будет", – отметили в комментариях.
Подписчиков королевы шпагата обеспокоило ее состояние: по мнению многих, в кадре она выглядела нетрезвой. Некоторые посоветовали артистке обратиться к специалисту, а также пристыдили ее за полуобнаженный вид: "Слегка не трезва", "Позорище... хватит бухарить, сколько можно", "Зачем себя выставлять в таком виде?", "Позор балета и России!", "Бескультурно в полотенце стоять перед миллионом человек", "Ужасно", "И это балерина Большого театра? Ее срочно надо лечить", "Что же уже тебя с ногами, крючит тебя", "Как всегда, полуголая. Хорошо хоть полотенцем прикрылась. И уже приложилась изрядно".
Фанаты, напротив, похвалили ее за доброту и искренность. "Настя, Вы молодец, талантливая, красивая добрая. Счастья Вам", "Хорошее отношение к тем людям,которые у нее работают", "Всегда поднимаешь настроение", – восхитились они теплыми отношениями артистки с ее помощниками.
Ранее Анастасия Волочкова выпрыгнула из шкафа в дырявой толстовке.
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