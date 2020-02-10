Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Хорошо хоть прикрылась": Волочкова обмоталась полотенцем

"Хорошо хоть прикрылась": Волочкова обмоталась полотенцем
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина предстала полуголой во время неожиданной встречи

Анастасии Волочковой преподнесли сюрприз. На опубликованном в Инстаграм видео танцовщицу застали врасплох – ее помощница артистки по дому Лола вернулась из роддома раньше времени, да еще и с букетом красных роз для звезды. Однако подписчики не разделили радость артистки от неожиданной встречи и раскритиковали ее.

В кадре балерина предстала в одном полотенце, которое едва прикрывало интимные места, и рассказала, что ее домработница вернулась неожиданно для всех. "Вот это любовь", – отметила знаменитость, расстроившись, что не успела подготовиться к приезду помощницы, ведь собиралась забрать ее из больницы. "А говорила встречать из роддома будет", – отметили в комментариях.

Подписчиков королевы шпагата обеспокоило ее состояние: по мнению многих, в кадре она выглядела нетрезвой. Некоторые посоветовали артистке обратиться к специалисту, а также пристыдили ее за полуобнаженный вид: "Слегка не трезва", "Позорище... хватит бухарить, сколько можно", "Зачем себя выставлять в таком виде?", "Позор балета и России!", "Бескультурно в полотенце стоять перед миллионом человек", "Ужасно", "И это балерина Большого театра? Ее срочно надо лечить", "Что же уже тебя с ногами, крючит тебя", "Как всегда, полуголая. Хорошо хоть полотенцем прикрылась. И уже приложилась изрядно".

Фанаты, напротив, похвалили ее за доброту и искренность. "Настя, Вы молодец, талантливая, красивая добрая. Счастья Вам", "Хорошее отношение к тем людям,которые у нее работают", "Всегда поднимаешь настроение", – восхитились они теплыми отношениями артистки с ее помощниками.

Ранее Анастасия Волочкова выпрыгнула из шкафа в дырявой толстовке.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дура
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей