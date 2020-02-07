Балерина поделилась радостным событием

Анастасия Волочкова рассказала о пополнении в семье. На опубликованном в Инстаграм видео танцовщица поздравила свою помощницу по хозяйству с рождением сына. Артистка не скрывает радости, ведь считает домработницу частью своей семьи.

"Мы тебя поздравляем с рождением сына, ты так его ждала!" – обращается звезда к Лоле. В ролике балерина снялась посреди комнаты в обнимку с мужем родившей помощницы Рустамом, который тоже работает у нее. Тот присоединился к поздравлениям.

"У нас все классно", – перебила Волочкова работника, который рассказывал, что в их семье все совсем не так, как говорят вокруг. "У нас третий ребенок, мы все вообще одна семья", – добавила Анастасия. Сама балерина не раз заявляла, что Рустам и Лола для нее давно не просто подчиненные, а члены семьи – пара уже несколько лет живет и работает в роскошном особняке артистки.

В конце ролика Волочкова сделала массу комплиментов родившей сына Лоле, отметив, что очень ею гордится. "Мы тебя ждем дома, я за тобой лично приеду на выписку", – пообещала балерина.

Ранее бросившая своего любовника на Новый год Анастасия Волочкова выскочила из шкафа в дырявой толстовке.