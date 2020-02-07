Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Волочкова прижалась к чужому мужчине после новости о ребенке

Волочкова прижалась к чужому мужчине после новости о ребенке
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина поделилась радостным событием

Анастасия Волочкова рассказала о пополнении в семье. На опубликованном в Инстаграм видео танцовщица поздравила свою помощницу по хозяйству с рождением сына. Артистка не скрывает радости, ведь считает домработницу частью своей семьи.

"Мы тебя поздравляем с рождением сына, ты так его ждала!" – обращается звезда к Лоле. В ролике балерина снялась посреди комнаты в обнимку с мужем родившей помощницы Рустамом, который тоже работает у нее. Тот присоединился к поздравлениям.

"У нас все классно", – перебила Волочкова работника, который рассказывал, что в их семье все совсем не так, как говорят вокруг. "У нас третий ребенок, мы все вообще одна семья", – добавила Анастасия. Сама балерина не раз заявляла, что Рустам и Лола для нее давно не просто подчиненные, а члены семьи – пара уже несколько лет живет и работает в роскошном особняке артистки.

В конце ролика Волочкова сделала массу комплиментов родившей сына Лоле, отметив, что очень ею гордится. "Мы тебя ждем дома, я за тобой лично приеду на выписку", – пообещала балерина.

Ранее бросившая своего любовника на Новый год Анастасия Волочкова выскочила из шкафа в дырявой толстовке.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей