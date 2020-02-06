Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Волочкова бросила любовника в Новый год

Волочкова бросила любовника в Новый год
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
Обманывавшая всех балерина развлекалась на отдыхе без избранника

Анастасия Волочкова провела новогодние праздники без возлюбленного. Она призналась, что на самом деле летала в жаркую страну не с любимым мужчиной, как заявляла до этого.

"В Таиланд я на самом деле ездила без своего любимого человека. Проводила там время со своими друзьями. С моим мужчиной у нас отношения строятся на полном доверии", – рассказала балерина. И добавила: ее очень смешило, когда на отдыхе каждого замеченного рядом с нею мужчину принимали за возлюбленного, а он тем временем ждал ее дома.

Танцовщица не раз говорила, что второй год встречается с мужчиной, но его имя до сих держит в секрете. В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" она призналась, что для нее важен рост и телосложение мужчины. Избранник же полностью ей подходит – он выше артистки и относится к ней "как к драгоценности".

Балерина заявила, что счастлива в отношениях и мечтает о красивой пышной свадьбе, которую пара уже запланировала на октябрь этого года. Причем официальной регистрации, по словам танцовщицы, возможно не будет. Она не уверена, что ей нужен штамп в паспорте – считает, что это разрушает отношения.

Ранее Анастасия Волочкова выскочила из шкафа в дырявой толстовке.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей