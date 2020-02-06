Обманывавшая всех балерина развлекалась на отдыхе без избранника

Анастасия Волочкова провела новогодние праздники без возлюбленного. Она призналась, что на самом деле летала в жаркую страну не с любимым мужчиной, как заявляла до этого.

"В Таиланд я на самом деле ездила без своего любимого человека. Проводила там время со своими друзьями. С моим мужчиной у нас отношения строятся на полном доверии", – рассказала балерина. И добавила: ее очень смешило, когда на отдыхе каждого замеченного рядом с нею мужчину принимали за возлюбленного, а он тем временем ждал ее дома.

Танцовщица не раз говорила, что второй год встречается с мужчиной, но его имя до сих держит в секрете. В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" она призналась, что для нее важен рост и телосложение мужчины. Избранник же полностью ей подходит – он выше артистки и относится к ней "как к драгоценности".

Балерина заявила, что счастлива в отношениях и мечтает о красивой пышной свадьбе, которую пара уже запланировала на октябрь этого года. Причем официальной регистрации, по словам танцовщицы, возможно не будет. Она не уверена, что ей нужен штамп в паспорте – считает, что это разрушает отношения.

Ранее Анастасия Волочкова выскочила из шкафа в дырявой толстовке.