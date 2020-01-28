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"Она нимфоманка": Волочкова встала на четвереньки перед качком

"Она нимфоманка": Волочкова встала на четвереньки перед качком
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерину в интересной позе застали с мужчиной

Анастасия Волочкова в новом году решила довести свое и без того прекрасное тело до совершенства. На помощь артистке пришел персональный тренер. Молодому качку приходится не только заниматься с танцовщицей, но и снимать ее на камеру. На одном из видео звезда встала на четвереньки и раздвинула ноги в шпагате.

Наставника, как призналась балерина, ей посоветовал телеведущий Андрей Малахов.

"Разрабатываем методику специально для меня и балерин. Ведь у нас особенная специфика строения мышц и нагрузки... Я в пуантах работаю, потому что это моя профессиональная и привычная обувь. В кроссовках была бы задействована другая группа мышц", – подписала под роликом артистка.

Тренером Анастасии Волочковой оказался известный фитнес-блогер. Подписчики умоляют Александра бежать от эпатажной балерины и предсказывают, что скоро он окажется героем одного из скандальных шоу.

"Аккуратнее там, брат. Она нимфоманка!", "Потом по телеку покажут, у Малахова", "Ну готовься, друг, быть облитым помоями на всю страну. Мои соболезнования", "Помойтесь с хлоркой и бегом оттуда, а то сейчас кальян, вертолеты – и пипец", "Где-то парня нормального зазомбировала, наверное, глазки закатила, ручки заломила, слезки пустила, ангела включила: и т.д. Саша, беги! Мужик, ты попал! Ну, твою мышцу она охотно прокачает! Она в этом деле профи! И поперечно, и продольно, и не вынимая", – высказались поклонники блогера. 

Ранее Анастасия Волочкова похвалилась новым партнером

Дарья ПЕТРОВА

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