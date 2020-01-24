Волочкова завалилась на диван с коричневым другом после танцев с бананами
Анастасии Волочковой немедленно нужна помощь, забили тревогу пользователи соцсетей. Некоторые подписчики скандально известной танцовщицы сделали шокирующее открытие: по их мнению, звезда переключилась с горячительного на запрещенные препараты. Мол, потому и речь якобы несвязная, и похудела так резко.
Панические заявления и призывы к шоумену Андрею Малахову срочно помочь балерине, как он когда-то помог Дане Борисовой, появились на странице Волочковой на третий день празднования ее дня рождения. Напомним, 44 года танцовщице стукнуло 20 января. С тех пор артистка постит в соцсетях задорные фото и видео, заявляя, что любит отмечать по несколько дней.
Поведение звезды при этом вызывает неоднозначную реакцию. Так, в одном из роликов Волочкова исполнила танец с бананами и стыдливо убежала за занавеску, на другом фото предстала с гигантским букетом длинных красных перцев. Беспокойство пользователи выразили под одним из последних видео, где Волочкова обратилась к ним, завалившись на диван и теребя коричневого игрушечного медведя.
"Желаю вам счастья и любви! Порадуйтесь за меня, если можете", – написала она.
"А ведь Дана с Малаховым предлагали помощь...", "Это чистой воды запой!", "Где Малахов?! У Насти явные проблемы налицо! Жаль ее! Красивая женщина и сломалась!!!", "Она не только пьет, а висит еще под чем-то... видно же невооруженым глазом!", "Заметила это тоже. Наблюдала за ней, теперь просто не сомневаюсь, принимает Анэстейша запрещенные препаратики 100%" "Уже год как сидит на запрещенке", "Пора уже переодеться.. третий день носить теплый костюм... Брезгливо даже смотреть", – разошлись комментаторы.
К слову, тревогу за Настю выразил и народный артист России, звезда балета Николай Цискаридзе. На днях в эфире шоу "И грянул Грэм" на Ютуб он назвал ее жизнь трагедией.
"Все, что касается Насти. Это очень большая трагедия. С моей точки зрения. Начинала она как одна из лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения",
– заявил он.
Ранее Волочкова показала своего лебеденка, надев микрокупальник, из которого, по словам публики, "что-то вываливается".
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