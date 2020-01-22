Волочкова выставила свою кукурузу для любимого
Анастасия Волочкова продолжает интриговать публику. Звезда скрывает имя нового избранника, хотя и утверждает, что в октябре уже выйдет за него замуж. Влюбленные трепетно относятся друг к другу: бойфренд осыпает артистку букетами белых роз, а та балует его блюдами собственного приготовления. В своем Инстаграм она показала щедро усыпанное желтой кукурузой расписное фарфоровое блюдо.
"Салат для любимого!" – кокетливо написала балерина на своей странице.
Судя по размеру тарелки, у таинственного возлюбленного Анастасии аппетит отменный. Чтобы не возбуждать зависть не в меру придирчивых критиков, балерина закрыла комментарии под постом.
Ранее подписчики беспощадно раскритиковали звезду за ее вечеринку в честь дня рождения и усомнились в том, что она на самом деле выходит замуж и даже в том, что у нее есть любимый человек. Сама же Волочкова уже рассказала, что ее избранник свободен и у него нет ни бывших жен, ни детей.
В понедельник, 20 января, королеве шпагатов исполнилось 44 года. В последнее время поклонники эксцентричной звезды опасаются, что их любимая балерина слишком злоупотребляет алкоголем и часто ведет себя неадекватно. Впрочем, Анастасия полностью игнорирует злопыхателей и продолжает поражать публику великолепной растяжкой.
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