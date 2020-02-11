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Голую Волочкову нашли в чужой бане после концерта

Голую Волочкову нашли в чужой бане после концерта
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпатажная балерина раздвинула перед фотографом ноги

Анастасия Волочкова после трудов на спектакле решила отдохнуть в излюбленной ею манере. Знаменитая российская танцовщица отправилась в русскую баню. Однако в этот раз предпочла не свою, а чужую. Волочкова объявилась в одном из подмосковных комплексов, где и решила отвести душу и как следует попариться. Ну и заодно порадовать публику фирменным шпагатом.

Анастасия выложила в Инстаграм целый фоторепортаж, где в разнообразных позах снялась в бане. На одном из кадров она, раздвинув ноги, сидит перед фотографом, прикрывшись веником, облепленная листьями. Белья не видно, похоже, что раскрасневшаяся балерина позирует в чем мать родила. На другом снимке звезда уже обмоталась полотенцем. Правда, настолько крошечным, что оно даже не прикрыло трусы.

"Я так люблю русскую баню!" – восторженно написала она.

Ранее Волочкова в трусах-шнурках засветила своего лебеденка.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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