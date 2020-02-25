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Актриса упала в оркестровую яму в Санкт-Петербурге

Звезду театра и кино госпитализировали

Аллу Елагину отвезли в Мариинскую больницу после того, как она свалилась в оркестровую яму в Александровском парке. 

Актриса отказалась от помощи полиции, сообщает "Пятый канал". 

Елагина играет в Театре-фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге. Также она снялась в 40 фильмах и сериалах, среди которых "Левиафан", "Мажор-2", "Литейный" и другие. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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