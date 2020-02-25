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Борисова обвинила коллегу-колдунью в своей наркозависимости

Борисова обвинила коллегу-колдунью в своей наркозависимости
Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-телеведущая рассказала, что Ханга использовала черную магию ей во вред

Журналистка Елена Ханга виновна в том, что актриса и ведущая Дана Борисова находилась на лечении в наркологическом центре. Завистница наколдовала звезде злую участь. С таким заявлением знаменитая блондинка обратилась к зрителям "Первого канала" в телеэфире "На самом деле".

По словам Борисовой, Ханга нашептывала заклинания, сыпала ей в обувь кладбищенскую землю, а кроме того, создала куклу вуду, чтобы навредить Дане. Как утверждает обвинительница, Елена испытывает к ней зависть из-за молодости и карьерного успеха.

Ханга опровергла клевету, появившись в студии и пройдя проверку на детекторе лжи. Перед телезрителями она предстала с деревянной фигуркой и в цветастом платье. Елена пошутила при этом, что неслучайно выбрала такой лук – во всяком случае, никто не станет сомневаться в ее магических способностях.

Между тем, сама Борисова попалась на колдовстве – она-то просила экстрасенса о некоторых услугах.

О своей скандальной жизни Дана опубликовала целую книгу, где в том числе описывается аборт, который бывшая ведущая сделала, забеременев от одного из первых своих начальников.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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