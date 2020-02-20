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Борисова избавилась от ребенка

Борисова избавилась от ребенка
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая откровенно рассказала о своем прошлом

Дана Борисова раскрыла подробности своей личной жизни в мемуарах, которые скоро станут доступны для всех ее поклонников. В книге знаменитая блондинка без стеснения рассказывает об интимных моментах ее молодости. Например, о том, как сделала аборт, забеременев от начальника.

Тогда Дана Борисова работала в шоу "Армейский магазин". На съемках у нее закрутился бурный роман с женатым мужчиной. Через некоторое время ведущая забеременела, но решила избавиться от ребенка.

"У меня был строгий начальник, мне он очень нравился и, откровенно говоря, мы с ним интимно сблизились, он стал моим первым мужчиной. Я даже делала аборт из-за него, так как он очень любил свою жену и не мог ее оставить…" – цитирует книгу Борисовой "Стархит".

Блондинка после случившегося решила бросить любовника и работу, но вскоре вернулась обратно на шоу, так как ей понадобились деньги.

Сейчас Дана Борисова на телевидении появляется только в качестве гостя на ток-шоу. На одном из них она сильно повздорила с Анастасией Волочковой. Знаменитости начали упрекать друг друга в алкогольной и наркотической зависимостях. 

Дарья ПЕТРОВА

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