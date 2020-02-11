Новорожденная дочь Милы Йовович серьезно заболела

Актриса с русскими корнями 8 февраля 2020 г. стала мамой в третий раз. Радость знаменитости и ее супруга омрачила болезнь малышки. О семейной трагедии Мила Йовович рассказала на своей странице в Инстаграм.

Как оказалось, Ошин - так назвали девочку - больна желтухой в тяжелой форме. Чтобы спасти ребенка, звезде Голливуда пришлось лечь в клинику. У дочки также есть проблемы с питанием.

"У бедной девочки так много маленьких царапин на ножках! Доктора берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу это, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше", – написала Мила Йовович в Инстаграм.

В социальных сетях актрису поддержали, как другие знаменитости, так и поклонники, в том числе и из России.

"Все будет хорошо! такие милые девочки", "Такой стресс для мамы, сочувствую", "Здоровья вашей семье", "Какие вы сильные и милые", "Все будет хорошо, молимся за вас", – поддержали Йовович.

Ранее "Утро" писало о другой актрисе, которая попала в больницу.