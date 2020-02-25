Артист окрестил телеведущую «буржуем от медицины»

С критикой в адрес врача-терапевта "Первого канала" Елены Малышевой обрушился известный актер Стас Садальский. У себя в "Инстаграме" обвинитель опубликовал фотографию, на которой улыбающаяся телеведущая запечатлена под ручку с президентом РФ Владимиром Путиным. А в посте назвал самого популярного теледоктора страны "буржуем от медицины" и заявил, что не понимает, как человек может постоянно рекламировать собственный бизнес.

"Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки (не хочется называть – деловой), направленной на личное обогащение",– отметил артист.

По словам Садальского, первый прием в частном центре Малышевой стоит 20 000 рублей. "Такое возможно только в России", – возмутился Стас, добавив, что эту сумму придется выложить, только "чтобы поболтать".

Ранее Елена Малышева продемонстрировала поклонникам роскошную лондонскую квартиру, где они поселились с супругом. Видеозапись с экскурсией была размещена у ведущей на странице.