Телеведущая похвасталась жилищем рядом с музеем

Елена Малышева показала лондонскую квартиру, в которой они поселились с мужем. Видеозапись с экскурсией телеведущая опубликовала в Instagram.

Пользователи в Сети жилище Малышевой не оценили: квартира показалась им слишком старой и захламленной.

"Боже упаси! Клетушки, набитые старым хламом... Неужели люди еще живут в таком хламе? Все выглядит затхлым, на этой кровати померло неизвестно сколько... Помещение полуподвальное... Не по мне это жилище крота", "Квартира ужасная", "А пыли сколько наверное, точно музей",

– прокомментировали подписчики квартиру, которую сняла Елена недалеко от Британского музея. Однако некоторым жилище все-таки понравилось, они восхитились обстановкой, поблагодарив Малышеву за экскурсию:

"Как здорово! Спасибо за экскурсию, всегда интересно увидеть жизнь других", "А мне в такой квартире хочется сесть в кресло, налить чай, накрыться пледом и читать книги!", "Вы точно не в музей попали?",

Телеведущая пояснила, что в этой квартире они с мужем будут жить всего два дня, так как супруг приехал по делам, а Елена "вырвалась за компанию", цитирует ее "ФедералПресс".



Ранее телеведущая попросила россиян отказаться от туалетной бумаги и влажных салфеток, за что ее жестко раскритиковали в Сети.