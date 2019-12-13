Слова ведущей "Жить здорово" об опасности туалетной бумаги задели публику

Елена Малышева рассказала о гигиене. Известная в России доктор попросила россиян отказаться от туалетной бумаги и влажных салфеток, которые могут серьезно навредить здоровью. Видеосоветы она поместила в соцсети. Но не все интернет-пользователи согласились с такой "медицинской точкой зрения".

"Как правильно делать это. Сегодня наша тема необычная, но очень важная", – начала продвигать свою науку телеведущая. И заявила, что туалетная бумага, несмотря на свою мягкость, "провоцирует развитие трещин заднего прохода", ее никак нельзя использовать людям, "у которых есть хотя бы какие-то минимальные проблемы".

Также вредны влажные салфетки. Они "тоже могут провоцировать развитие инфекций и появление трещин, так как являются слишком жесткими", цитирует ее слова URA.RU.

Вместо всего этого лучше использовать пойти в душ и подмыться, передает рекомендацию доктора "ФедералПресс".

Многие пользователи возмущались: "Это что-то, у нас нет других проблем как только обсуждать как правильно вытирать попу". Малышева пояснила, что "это одна из самых серьезных тем для проктологов и онкоурологов", и призвала не говорить о здоровье с пренебрежением, отмечает "Подмосковье сегодня".

Некоторые подписчики спросили, может ли туалетная бумага вызвать рак прямой кишки, на что получили ответ, что таких данных нет. Другие шутили: "Союз развален напрасно...", "Только лопухи, подорожник или на худой конец газета", "Призываю россиян собрать остатки разума и отказаться, наконец, от Малышевой".

Ранее Елена Малышева нагнала страху на любителей почаевничать и чуть не осталась без работы.

