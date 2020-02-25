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Дочь подает на Александра Малинина в суд

Дочь подает на Александра Малинина в суд
Александр Малинин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальная история длится более 10 лет

Кира Евдокимова, дочь Александра Малинина от Ольги Зарубиной, подает иск по защите чести и достоинства, требуя от певца и его нынешней супруги Эммы Малининой денег. Девушка постоянно живет в Соединенных Штатах, и последний раз была в России 10 лет назад.

Тогда она приходила на шоу "Пусть говорят" и впервые встретилась с отцом. На словах артист признал своего ребенка, однако в итоге отказался общаться с девушкой. По слухам, дочь Малинина страдала от депрессии, много лет не общалась с матерью и даже злоупотребляла запрещенными веществами.

"Когда рухнули все мечты, когда человек оказался совсем не таким... У меня пропало желание мечтать", – пожаловалась дочь. А ее мать заявляет, что певец много раз публично унижал Киру. "Оскорблял и проходимками, и нищебродками, и бомжами", – рассказала Ольга в сегодняшнем выпуске телепрограммы.

Кроме того, Александр Малинин отказался пройти тест ДНК, чтобы подтвердить свое отцовство, и всем рассказывает, что Кира – не его дочь. По словам девушки, после первой встречи певец даже не пытался с ней общаться, на связь выходила его жена Эмма. 

"Я не видела отца ни единственной минуты... Всем управляла Эмма, я не могла отцу даже слова сказать", – рассказывает Кира о своем общении с Малининым. 

При этом Ольга Зарубина уже пыталась судиться с Александром Малининым, пытаясь установить его отцовство, и утверждает, что выиграла дважды.

Валентина МАЙОРОВА

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